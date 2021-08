63% dos brasileiros gastam dinheiro em jogos online para celular

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



27/08/2021 | 13:18



Embora a pandemia de covid-19 tenha impactado o poder aquisitivo de muitos brasileiros, 63% deles continuaram gastando dinheiro em jogos online para celular. Pesquisa da Nimo TV aponta que os valores são destinados, principalmente, a dois fins. São eles: itens que podem melhorar performance em competições online e peças para customizar o estilo e as roupas dos avatares.

O estudo tinha como objetivo mapear o comportamento do jogador brasileiro. Dentre as principais descobertas, estão que 52% das pessoas possuem mais de dois games instalados no celular, sendo que a maioria (81%) baixa apenas títulos gratuitos. A pesquisa também indica que além do smartphone, 43% costumam jogar em outras plataformas, como computador ou console.

Ainda segundo o levantamento da Nimo TV, 69% dos jogadores assistem a torneios de eSports de games mobile. Quando o assunto é conexão, 95% dos brasileiros usam a rede Wi-Fi para jogar, enquanto apenas 5% preferem das redes 3G ou 4G para as partidas.

A pesquisa foi realizada com 2,7 mil usuários da Nimo TV no Brasil, entre os dias 21 e 22 de julho.