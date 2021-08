Vacinados andam de graça em nova roda-gigante da Times Square

Redação

27/08/2021 | 18:57



Até o dia 12 de setembro, que perambular pelo coração de Nova York irá se deparar com uma novidade. Trata-se da roda-gigante da Times Square, um projeto do grupo AM:PM Entertainment desenvolvido para quem deseja ver a região de outro ângulo.

Com 34 metros de altura, a atração oferece um passeio de 12 minutos. Os ingressos variam de US$ 15 a US$ 35, mas há um detalhe diferente: 100 pessoas por dia que tomarem a primeira ou segunda dose da vacina contra covid-19 no período em que a roda-gigante da Times Square estiver disponível andarão de graça.

A medida visa estimular a vacinação nos EUA, uma vez que o país voltou a entrar em alerta com a disseminação da variante delta do novo coronavírus.

Roda-gigante da Times Square

A roda-gigante da Times Square está com a base fincada bem na escadaria da icônica praça. Quem fizer o passeio nela pode ver, do alto, alguns símbolos locais, como os arranha-céus tomados por painéis luminosos e o naked cowboy, figura que há anos toca violão de cueca ou sunga na região em troca de alguns dólares.

Serviço

Chamada por lá de Times Square Wheel, a roda-gigante da Times Square funcionará até 12 de setembro, diariamente, das 12h às 23h59. Assim, dá para escolher entre fazer o passeio de dia ou à noite. Mais informações podem ser obtidas no site oficial.

DICAS PARA VIAJAR AOS EUA

Quando planejamos nossas viagens para os EUA, recorremos a uma série de ferramentas de auxílio antes mesmo de sair do Brasil. Assim, conseguimos comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais segurança e pagando menos.

Ao viajar para os EUA, é imprescindível também fazer um seguro viagem e comprar um chip de viagem internacional. Assim, você evita os gastos absurdos cobrados com saúde no país, caso algo fuja do previsto, e consegue usar internet ou telefone para nos comunicar com quem está no Brasil, checar e-mails, postar fotos da roda-gigante da Times Square no Instagram, usar o WhatsApp e tudo mais.