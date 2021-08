Paul Stanley, vocalista e guitarrista do Kiss, testa positivo para a Covid-19 e banda desmarca shows

27/08/2021 | 12:10



Paul Stanley, guitarrista e vocalista da banda Kiss, revelou que testou positivo para a Covid-19 no dia 26 de agosto.

Segundo o site TMZ, os shows da banda foram desmarcados e surgiram boatos de que o músico estava com problemas de coração. No entanto, ele negou tais rumores no Twitter e explicou que os próximos shows da banda serão agendados novamente:

Pessoal!!! Estou bem! Eu não estou na UTI! Meu coração me permite andar 40 quilômetros por dia na minha bicicleta! Não sei de onde veio isso, mas não tem sentido. Um comunicado para a imprensa será lançado em breve sobre os próximos shows do Kiss. Eu estava doente, com sintomas semelhantes aos da gripe, fui testado várias vezes e deu negativo. No final da tarde, testei positivo. A equipe e a banda testaram negativo mais uma vez.