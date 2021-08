Milton Nascimento recebe Fusca que era do pai dele

27/08/2021 | 12:06



Em tempos tão difíceis, em que todos estão ávidos por notícias positivas e menos estressantes, eis que surge um vídeo inusitado de Milton Nascimento nas redes sociais. O cantor foi surpreendido nesta sexta-feira, 27, ao reencontrar o Fusca que pertenceu ao pai dele - e as imagens arrancaram sorrisos de internautas.

Augusto Nascimento, filho de Bituca, publicou o vídeo do momento do encontro no Instagram. O cantor aparece se aproximando do veículo e tenta abrir a porta. "Tá aberto, pai...só puxar", afirma. Milton pergunta: "Entra?". E o filho sinaliza positivamente.

A postagem recebeu milhares de curtidas e comentários de amigos, familiares e fãs. "Meu primeiro carro foi exatamente um Fusca azul-marinho", escreveu um internauta. "Que sorriso gostoso. Sorriso vindo do coração, da alma. Estou presa nesse sorriso e com o coração aquecido", disse outra.

Na legenda das imagens, Milton Nascimento é só emoção: "Esse é o Totó, que foi do meu pai e agora veio aqui para a minha casa. Quantas histórias e lembranças esse reencontro me trouxe!", comemorou.