Yanna Lavigne revela que está esperando uma menina

27/08/2021 | 11:35



Yanna Lavigne e Bruno Gissoni estão a espera de mais uma filha. A revelação foi feita pela atriz nas redes sociais nesta quinta-feira, 26. O casal anunciou a segunda gravidez em julho, mas não sabia o sexo do bebê. Eles são pais da pequena Madalena, de 4 anos.

"Mãe da Lena... E da Amélia" escreveu Yanna na legenda de uma foto que aparece deitada, em meio a uma floresta, com as mãos na barriga. A afirmou estar está muito contente com a notícia. "Que alegria! Que Amélia venha com muita, muita saúde e alegria! Felicidades, família!", concluiu.

Há uma semana, Yanna havia publicado no Instagram uma série de fotos caseiras da barriga de gestação. A atriz brincou na ocasião: "boa noite, criançada!", escreveu.