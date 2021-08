Real Madrid anuncia renovação de contrato do volante brasileiro Casemiro até 2025

27/08/2021 | 11:17



O volante brasileiro Casemiro renovou nesta sexta-feira o seu contrato com o Real Madrid, que iria até 2023, por duas temporadas, passando agora a ter um vínculo com o clube espanhol até 30 de junho de 2025. O jogador, de 29 anos, que foi contratado em 2013 junto ao São Paulo, caso cumpra todo o período acordado completará 12 temporadas defendendo o time.

Por isso, Casemiro não escondeu a empolgação com a extensão do contrato na hora de assiná-lo ao lado do presidente Florentino Pérez. Até recebeu uma camisa com o número 2025 às costas. "Minha casa, onde os sonhos se realizam. Aqui seguiremos. 'Hala Madrid'", postou o volante brasileiro nas redes sociais, junto com fotos do ato de assinatura do novo vínculo, no centro de treinamentos do Real Madrid.

Desde que foi contratado, Casemiro defendeu a equipe B do clube madrilenho e chegou a passar um período cedido por empréstimo ao Porto, de Portugal. Pelo Real Madrid, conquistou 14 títulos, sendo quatro vezes da Liga dos Campeões da Europa, três do Mundial de Clubes da Fifa e dois do Campeonato Espanhol, entre outros.

Ao todo, o volante atuou em 288 jogos com a camisa do Real Madrid, sendo 191 apenas no Campeonato Espanhol, com 30 gols marcados. Se permanecer no Santiago Bernabéu até o fim do vínculo, Casemiro pode chegar a 12 anos de trajetória no clube merengue.

Nesta sexta-feira, o brasileiro treinou normalmente com os companheiros, visando a partida da equipe da capital contra o Betis, fora de casa, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol, que está marcada para

acontecer neste sábado.