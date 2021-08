Yanna Lavigne revela nome de segunda filha com Bruno Gissoni

27/08/2021 | 11:11



Após ter deixado escapar que está esperando uma menina, Yanna Lavigne revelou qual vai ser o nome da bebê - que é sua segunda filha com o ator Bruno Gissoni.

Em uma publicação do Instagram feita na última quinta-feira, dia 26, a atriz posou deitada com as mãos na barriga e escreveu a seguinte legenda:

Mãe da Lena... E da Amélia. Que sempre procura uma poltrona natural, conecta com suas raízes e reflete flyer da cor de sua alma.

A foto de Yanna recebeu uma série de comentários e elogios, como você pode conferir a seguir:

Nome lindo e família linda!, escreveu uma internauta.

Aaaaa, duas menininhas, comentou outra pessoa.

Aaaah muita luz para Amélia e para vocês!! Que ela chegue cheia de saúde, pois amor já temos certeza que ela terá, e muito, afirmou uma seguidora.

Vale lembrar que Yanna Lavigne e Bruno Gissoni já são pais de Madalena, que nasceu em 2017.