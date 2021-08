Streaming de jogos da Netflix começa a ser liberado na Europa

Bianca Bellucci

Do 33Giga



27/08/2021 | 10:18



O primeiro passo para o streaming de jogos da Netflix foi dado nesta quinta-feira (26). A empresa anunciou, via Twitter, que dois títulos já estão disponíveis para usuários da Polônia: Stranger Things 1984 e Stranger Things 3. Ainda não há informações sobre quando o recurso chegará ao Brasil e a outros lugares do mundo.

Para aproveitar o streaming de jogos da Netflix, basta ser assinante do serviço. Ou seja, não é um conteúdo adicional. Na prática, os games aparecem no próprio feed. Ao interagir com o banner, o usuário é direcionado para a loja de aplicativos para fazer o download. Em um primeiro momento, os títulos só podem ser aproveitados em celulares Android.

Uma vez que o usuário baixou o game, quando ele é aberto, as credenciais da conta são solicitadas para que o usuário tenha acesso ao conteúdo. Ainda de acordo com a publicação no Twitter, o streaming de jogos da Netflix não tem publicidade, tampouco compras dentro do aplicativo.