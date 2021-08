Bottas supera Verstappen e lidera 1º treino livre na Bélgica; Hamilton é o 18º

27/08/2021 | 08:17



De volta após quase um mês para as férias de verão (no hemisfério norte), a Fórmula 1 voltou às pistas nesta sexta-feira. A principal categoria do automobilismo mundial iniciou as atividades para o GP da Bélgica, a 12.ª etapa da temporada 2021. E no primeiro treino livre, que teve um início lento por causa das condições da pista, o finlandês Valtteri Bottas terminou na frente com sua Mercedes, superando o holandês Max Verstappen, da Red Bull, enquanto que o inglês Lewis Hamilton foi apenas o 18.º colocado após ter a sua última volta rápida atrapalhada pelo canadense Nicholas Latifi, da Williams.

O circuito de Spa-Francorchamps abre a segunda metade da temporada com muita expectativa sobre o futuro da disputa pela liderança entre Hamilton, que tem oito pontos de vantagem, e Verstappen após os acontecimentos em Silverstone e na Hungria, além de outros embates importantes para o campeonato como McLaren x Ferrari pelo terceiro lugar no Mundial de Construtores.

Na pista, Bottas foi o mais rápido no primeiro treino livre com o tempo de 1min45s199 em sua volta mais rápida com a Mercedes, usando pneus macios. Verstappen ficou um pouco atrás com 1min45s363. O francês Pierre Gasly, como tem sido em todo o campeonato, foi um dos destaques: colocou a AlphaTauri em terceiro, com 1min45s699, logo à frente das Ferrari do monegasco Charles Leclerc e do espanhol Carlos Sainz Jr., enquanto que o mexicano Sergio Pérez foi o sexto com o segundo carro da Red Bull.

A bordo do carro da Aston Martin, o alemão Sebastian Vettel foi o sétimo colocado, seguido pelo britânico Lando Norris, da McLaren. O francês Esteban Ocon, o mais recente vencedor da Fórmula 1 na Hungria, foi o nono com a Alpine, enquanto que o espanhol Fernando Alonso, de contrato renovado com a escuderia francesa até o final de 2022, fechou o Top 10.

Lewis Hamilton não teve uma boa sessão. O líder do Mundial de Pilotos acelerou no primeiro treino livre com um acerto com mais asa na sua Mercedes e não obteve grande velocidade nas retas. E mesmo quando vinha em volta rápida, foi atrapalhado e fechado pela Williams de Latifi na curva Bus Stop. Resultado: apenas 18.º para o heptacampeão mundial, com 1min48s224, só à frente das Haas do russo Nikita Mazepin e do alemão Mick Schumacher.

A Fórmula 1 volta a acelerar nesta sexta-feira, a partir de 10 horas (de Brasília), com o segundo treino livre. O treino oficial de classificação, no sábado, e a corrida, no domingo, serão no mesmo horário.