Ouvir o doutor Uip

26/08/2021 | 23:59



Considerado pela comunidade científica um dos maiores especialistas em doenças infecciosas do mundo, David Uip, reitor da Faculdade de Medicina do ABC, anda preocupado. Em esclarecedora entrevista concedida a este Diário, e publicada na edição de hoje, ele alerta para a quantidade de pacientes com sequelas da Covid-19 que baterão às portas do serviço público em busca de atendimento assim que a pandemia arrefecer. A inquietação do profissional está na falta de estrutura para receber a demanda. Daí recomendar a integração dos governos municipais com as escolas de medicina na busca de solução conjunta para a questão.



Atualmente, apenas São Caetano e Ribeirão Pires criaram estruturas exclusivas para realizar o atendimento de sequelados da Covid. As demais cidades da região encaminham os pacientes para as redes. Nenhuma delas, todavia, encontra-se preparada para o aumento da procura, estimado pelo especialista em “centena de milhares” de pessoas. Da maneira como o Grande ABC está estruturado, o sistema está sujeito a colapso, daí a necessidade de se reprogramar.



Que os prefeitos das sete cidades ouçam a advertência do infectologista e determinem a seus secretários de Saúde a imediata elaboração de políticas destinadas a acolher e a tratar os pacientes que ficaram com algum resquício no organismo causado pela ação do novo coronavírus. Ao que tudo indica, trata-se de questão de tempo até que as buscas pelos serviços de reabilitação se acentuem e passem a ser um grande problema aos gestores. É preciso, pois, considerar o que diz o doutor David Uip.



Classificada como tal em março de 2020, a pandemia do coronavírus é relativamente nova, mas foi precedida por várias outras, o que possibilita aos estudiosos fazerem projeções com algum nível de segurança. David Uip, por exemplo, enfrenta epidemias desde 1973, quando, aluno da mesma faculdade que hoje dirige, a ameaça à saúde pública no Brasil respondia pelo nome de doença meningocócica. E se ele diz que é preciso se preocupar com o pós-Covid, convém escutá-lo.