São Caetano estreia hoje contra Bauru no Estadual feminino de vôlei

26/08/2021 | 22:38



São Caetano mantém viva sua tradição estadual e nacional no vôlei feminino e estreia hoje, às 20h, contra o Sesi Bauru, pelo Campeonato Paulista de vôlei feminino. Após quase dois meses de treinamentos, o time espera estar pronto, apesar de saber que, do outro lado, terá pedreira pela frente. Afinal, as adversárias contam, inclusive, com atletas na Seleção Brasileira, casos da central Mayany e da líbero Nyeme. O treinador é Rubinho, ex-São Bernardo.

“Bauru tem grande investimento, jogadoras entre as principais do Brasil e trouxe estrangeiras que já estão treinando com a equipe e prontas para a estreia. Tivemos uma pré-temporada maior, em relação ao ano passado, e isso foi importante. São Caetano, cidade em que o vôlei sempre foi presente, merece ser bem representada. Temos de retribuir com entusiasmo, alegria, motivação, raça, vibração e apresentar o melhor vôlei que conseguir”, disse o técnico são-caetanense Fernando Gomes, que terá à disposição grupo com atletas juvenis, juniores e adultas. “Essa mescla é boa, porque elas têm muita vontade de jogar, de crescer, e nós, mais experientes, estamos em quadra para acalmar, ajudar”, afirmou a ponteira Mari Blum, 38 anos.