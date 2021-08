Santo André/Apaba renova com Ariadna, Sassá e Jaqueline

Dérek Bittencourt



26/08/2021 | 22:36



Pentacampeão do Campeonato Paulista feminino de basquete, o Santo André/Apaba buscará, a partir de 12 de setembro, seu sexto título. E, para isso, diretoria e comissão técnica vêm trabalhando para manter a equipe o mais competitiva possível. Sendo assim, renovou com três peças consideradas titulares e que foram destaque durante a Liga de Basquete Feminino (Nacional): as alas Jaqueline de Paula e Ariadna, além da ala/pivô Sassá Gonçalves. O trio, assim, formará a espinha dorsal do time comandado pela técnica Arilza Coraça.

“Feliz por seguir defendendo o Santo André/Apaba, uma equipe que tenho total identificação. Vamos trabalhar forte para fazer um belo Campeonato Paulista”, ressaltou Jaqueline, que participou de quatro dos cinco títulos estaduais do Santo André (2011, 2016, 2017 e 2018 – além destes, o time levantou o troféu em 1995).

“Não tenho nem palavras para descrever a minha alegria. É muito bom estar em casa. Acho a nossa equipe muito forte e estamos todas com bastante vontade. Vamos entrar no Campeonato Paulista com tudo para buscar o título”, endossou Sassá, cria da base andreense.

A treinadora, por sua vez, exaltou o papel das jogadoras, que nutrem grande identidade com a equipe. “Estamos muito felizes da Jaqueline continuar conosco, pois é verdadeiramente a nossa capitã, uma pessoa que ama Santo André e que criou raízes na cidade. Acho isso maravilhoso, já que ela tem uma filha andreense. Sentimos que ela tem um prazer enorme em vestir a camisa do Santo André/Apaba e respeita demais as tradições do basquete feminino da cidade. Uma pessoa que está aplaudindo lá no céu é a Laís Elena, que, assim como eu, sempre teve uma admiração e um respeito muito grandes pela Jaqueline”, ressaltou Arilza Coraça.

“A Ariadna e a Sassá, que é formada na base andreense, são duas atletas bastante identificadas com o basquete feminino de Santo André. Além disso, são experientes e irão nos ajudar bastante no estadual”, continuou a treinadora do grupo andreense.

Nos próximos dias, novas renovações deverão ser anunciadas, bem como contratações. O Campeonato Paulista terá a concorrência de seis equipes. Além do Santo André, participarão o Ituano (primeiro adversário andreense e que na semana passada conquistou o título da Liga de Basquete Feminino), Sorocaba, Araraquara, Catanduva e Campinas. Os seis times jogarão entre si em turno único. Na segunda fase, as três primeiras equipes formarão um grupo e, as demais, estarão em outra chave. Todas se enfrentam em turno e returno, definindo os play-offs (melhor de três partidas) de quartas de final, precedidos por semifinais e finais.