Polivalente defensor Daciel acerta com o Ramalhão

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



26/08/2021 | 22:34



Uma baixa inesperada fez o Santo André ir ao mercado para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série D. O zagueiro Wesley solicitou à diretoria rescisão do contrato, porque teve proposta do Exterior (havia cláusula em seu vínculo que o liberava em caso de interesse de fora do País), mas os cartolas ramalhinos agiram rápido e buscaram solução praticamente caseira: contrataram, por empréstimo junto ao EC São Bernardo, o polivalente Daciel, que trabalhou com o técnico Wilson Júnior no Paulistão deste ano.

Aos 24 anos, ele disputará o Nacional no Ramalhão e, terminada a participação andreense, regressa para o Cachorrão para a disputa da Copa Paulista. As diretorias e as comissões técnicas têm bom relacionamento, o que facilitou a negociação. “Essa parceria faz parte e pode acontecer o contrário também, como já ocorreu quando o Eliandro foi para lá. Isso é legal demais, mostra a torcida de um clube por outro”, destacou Wilson Júnior, que exaltou a chegada de Daciel.

“É jogador que gosto muito. Quando estive no São Caetano foi muito bem, joga de zagueiro e lateral-esquerdo. É atleta com perfil que gosto, que tem todo potencial técnico e físico para jogar em grandes clubes e veio buscar o lugar dele aqui. Muito feliz com sua chegada”, declarou o comandante andreense.