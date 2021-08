Santo André registra segundo dia sem mortes por Covid-19

Daniel Tossato



27/08/2021 | 05:38



Pelo segundo dia consecutivo Santo André não registrou mortes em decorrência da Covid. Situação semelhante vive Rio Grande da Serra, que reportou vítima fatal pela última vez no dia 16 de agosto. Ainda assim, ontem, o Grande ABC contabilizou mais 13 óbitos por coronavírus, sendo cinco em Mauá, quatro em São Bernardo, dois em Ribeirão Pires, um em São Caetano e um em Diadema. No total, são 9.992 mortes pela doença.

As prefeituras reportaram ontem mais 527 diagnósticos positivos, o maior número desde 18 de agosto, quando foram 581 contaminados. Os novos casos foram informados por São Bernardo (263), Santo André (108), Mauá (104), Diadema (24), São Caetano (13), Ribeirão Pires (oito) e Rio Grande da Serra (sete). Desde o início da pandemia são 246.989 infectados, sendo que, destes, 230.025 já estão recuperados.

No Estado, foram contabilizados entre quarta-feira e ontem 245 mortes e 6.836 diagnósticos positivos de Covid. Assim, o total chegou a 145.012 óbitos e 4.236.436 contaminados. Já o número de pessoas que estão recuperadas chegou a 3.972.455.

Ontem havia 6.970 pacientes internados em todo o território paulista, sendo 3.514 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 3.456 em enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado ontem era de 37,5% e na Grande São Paulo é de 36,5%.

No Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde, foram registradas ontem 920 mortes e 31.024 casos de Covid. Com isso, desde o início da pandemia são 577.565 vítimas fatais e 20.676.561 brasileiros que já tiveram contato com o coronavírus, sendo que, destes, 19.609.503 estão recuperados.

Ainda há 3.567 falecimentos em investigação. Isso pelo fato de haver casos em que o diagnóstico depende de resultados de exames concluídos após o paciente já ter morrido.