Fagner e Adson devem desfalcar Corinthians contra Grêmio, sábado, em Porto Alegre

26/08/2021 | 19:47



O lateral-direito Fagner e o meia/atacante Adson devem desfalcar Corinthians diante do Grêmio, sábado, às 21 horas, em Porto Alegre, no duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Nesta quinta-feira, os dois atletas não participaram das atividades de campo no CT Joaquim Grava. Fagner passou todo o tempo em tratamento das dores em sua panturrilha direita, assim como Adson. Os dois só têm o treino desta sexta-feira para reunirem condições de atuar na partida.

No caso de Fagner ficar de fora do duelo, Du Queiroz vai herdar a vaga na lateral-direita, enquanto Renato Augusto, que vem treinando bem durante a semana, deve ser a opção escolhida pelo técnico Sylvinho para entrar no lugar de Adson.

Um provável Corinthians para enfrentar o Grêmio deve ser: Cássio; Du Queiroz (Fagner), João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel; Gustavo Mosquito, Giuliano, Roni e Adson (Renato Augusto); Jô. Atualmente, o time paulista ocupa a sexta posição no Brasileirão, com 24 pontos.

CONTRATAÇÃO - O diretoria do Corinthians anunciou a contratação do lateral-esquerdo Carlos Henrique, de 20 anos, que foi dispensado pelo Atlético-GO no início do mês. O atleta assinou contrato de uma temporada e deverá ser utilizado, inicialmente, na equipe sub-20.