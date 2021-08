Goiás afunda Confiança na zona de rebaixamento e assume vice-liderança da Série B

26/08/2021 | 19:26



Nada de zebra no duelo dos opostos. Na tarde desta quinta-feira, o Goiás confirmou o favoritismo e ganhou do Confiança, por 2 a 1, em plena Arena Batistão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Invicto há sete jogos, o Goiás chegou aos 38 pontos, passou provisoriamente o CRB e assumiu a vice-liderança, se aproximando do Coritiba. Por outro lado, o Confiança perdeu a quinta seguida, estacionou nos 13 e, em penúltimo lugar, corre o risco de terminar a rodada na lanterna.

Mesmo atuando fora de casa, o Goiás não deixava o Confiança respirar com uma marcação sob pressão. Mas foram os sergipanos que criaram a primeira boa chance, aos 18 minutos. No contra-ataque, Serginho recebeu de Luidy, driblou o goleiro Tadeu e, meio desequilibrado, mandou na rede pelo lado de fora.

Apesar do susto, o Goiás continuou tendo a posse da bola e só não abriu o placar em cabeçada de Nicolas porque Michael espalmou para escanteio. A pressão surtiu efeito aos 41 minutos. Albano cruzou rasteiro, o goleiro do Confiança soltou a bola nos pés de Nicolas, que não desperdiçou.

O panorama da partida não mudou muito depois do intervalo e o Goiás não demorou para ampliar. Depois de Diego acertar o travessão em chute de fora da área, Apodi apareceu como elemento surpresa e desviou, de cabeça, cruzamento de Alef Manga, aos 20 minutos.

A partida, que parecia encerrada, ganhou em emoção aos 37 minutos. João Paulo cobrou falta com precisão e acertou o ângulo de Tadeu. A bola ainda bateu na trave antes de entrar. O Confiança, porém, não teve forças para buscar o empate.

O Confiança volta a campo na próxima quarta-feira, contra o CRB, às 19 horas, novamente na Arena Batistão, em Aracaju-SE, na abertura da 22ª rodada. Já o Goiás só joga no dia 4 de setembro (sábado), quando recebe o Cruzeiro, também às 19 horas, na Serrinha, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

CONFIANÇA 1 X 2 GOIÁS

CONFIANÇA - Michael; Marcelinho (Jonathan Bocão), Nirley, Bareiro e Lucas Sampaio (João Paulo); Serginho (Álvaro), Madison e Jhemerson; Luidy, Willians Santana (Robinho) e Hernane Brocador. Técnico: Neto Pajolla (interino).

GOIÁS - Tadeu; Apodi (Dadá Belmonte), David Duarte, Reynaldo e Hugo; Rezende, Caio Vinícius (Fellipe Bastos), Diego, Albano (Luan Dias) e Alef Manga; Nicolas (Daniel Oliveira). Técnico: Marcelo Cabo.

GOLS - Nicolas, aos 41 minutos do primeiro tempo; Apodi, aos 20, e João Paulo, aos 37 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

CARTÕES AMARELOS - Álvaro e Jonathan Bocão (Confiança); Apodi e David Duarte (Goiás).

LOCAL - Arena Batistão, em Aracaju (SE).