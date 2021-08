Erasmo Carlos está com covid-19 isolado em casa: 'torçam por mim'

26/08/2021 | 19:05



Erasmo Carlos, 80 anos postou um vídeo em suas redes sociais na tarde desta quinta-feira, 26, contando que testou positivo para o covid-19. Isolado em sua casa, o cantor está bem e pede aos fãs e amigos que torçam por ele.

Vacinado com as duas doses, o artista garantiu que está cumprindo os protocolos de segurança para o coronavírus. "Oi, gente. Mesmo mantendo todos os cuidados, inclusive vacinado duas vezes, eu testei positivo para covid-19. Já estou no terceiro dia de confinamento como mandaram meus médicos e peço que todos torçam para passar rápido", disse.

Nos comentários, fãs e amigos desejaram melhoras para o cantor. Serginho Groisman escreveu: "Toda força possível, Tremendão!". "Melhoras, vai dar tudo certo!", disse o apresentador Benjamin Back.

No dia 24 de maio, o ídolo da Jovem Guarda tomou a segunda dose do imunizante e postou o momento nas redes, cobrando "vacina para todos".