Escotismo. A história do Guaianazes

A presença dos pais

Texto: Márcia Perecin

Foi no dia 27 de setembro de 1953, há 68 anos, que um grupo de empresários e integrantes de famílias tradicionais da cidade se uniram ao Rotary São Bernardo para a fundação do Grupo Escoteiro Guaianazes.

Começou com uma missa, com a presença experiente do chefe Milton Ribeiro dos Santos, que representou a UEB-SP. Primeiros chefes formados: Renato Cheide, Mario Negrão, Décio Hermes Cestari e Benedito Venâncio Assunção.

Até os primeiros anos da década de 60, as atividades aconteciam no quintal da casa do Sr. Décio Cassetari e depois na garagem da casa do Sr. Luis Cestari, na Rua Santa Filomena, perto da Igreja Matriz.

O PRIMEIRO CHEFE

O primeiro e muito importante chefe de grupo foi Álvaro Tavares Gomes de Souza, atual ‘comenda tapir de prata’, a mais alta condecoração escoteira do Brasil.

Em carta de 25 de junho de 1980, chefe Álvaro mandou um recado a todos do grupo: ”A vocês, caros irmãos escoteiros, chefes, lobinhos e pais, que o Supremo Arquiteto dos Mundos vos ilumine e guarde para que, em sintonia justa e perfeita, continuem este trabalho que tantos benefícios pode trazer à nossa juventude tão carente dos ensinamentos contidos na lei e na promessa escoteira”.

A SEDE

A atual sede do grupo, em área municipal cedida por 99 anos, foi inaugurada em julho de 1962. Muitos convidados presentes, entre os quais o prefeito Lauro Gomes de Almeida.

O Clube Mesc, antiga Chácara Beatriz, foi nos anos 60 e 70, muito utilizado pelo grupo, para acampamentos de aniversário.

A SEDE AMPLIADA

Durante 40 anos, dos anos 60 aos anos 90, a luta pela melhoria da sede disputou a atenção dos dirigentes e pais com as inovações e exigências do método escoteiro e seus princípios. São muitos os nomes de dirigentes, escotistas e jovens que passaram pelo grupo e hoje temos jovens do passado, brilhando, trazendo os filhos para aprender fazendo.

UM NOME: VICTOR MAIER

Até 1960, o Grupo Guaianazes teve a supervisão direta do Rotary Clube São Bernardo. Em abril de 60 é formada a primeira comissão executiva, presidida por Victor Maier, que morava no bairro Assunção e cujos filhos também foram escoteiros e podiam ser vistos, devidamente uniformizados, deixando o bairro rumo às atividades do grupo.

UM PEDIDO

De todas as solicitações que o grupo de pais e dirigentes fizeram nos 67 anos de existência do grupo, nas atas de reuniões, há uma que mereceu o primeiro lugar: “Solicitada participação mais efetiva dos pais nas atividades dos filhos; sem os pais, não há escotismo”.

DIRETORIA ATUAL

Fabíola Cobo Gasparini, presidente; Marcio Pereira Ribeiro, diretor-financeiro; Márcia Perecin, diretora administrativa.

Diário há meio século

Quinta-feira, 26 de agosto de 1971 – ano 13, edição 1623

Futebol – Comentário de Jurandir Martins, na coluna Confidencial:

A derrota do Saad EC contra o Marília demonstrou que nem sempre é vantajoso necessitar apenas do empate para ganhar o campeonato.

O conjunto sequiano jogou pelo empate e acabou perdendo a possibilidade de passar a figurar entre as principais equipes do futebol paulista.

Título do comentário de Jorge Alvinegro, pseudônimo de Fausto Polesi: “Saad deu de timão: empacou na última”.

Diadema – Rádio Diário do Grande ABC apresentava o programa Diadema em Revista, todas as quintas-feiras.

