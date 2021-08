É melhor subir bandeira pouco por mais tempo do que muito por 3 meses, diz Guedes

26/08/2021 | 17:09



O ministro da Economia, Paulo Guedes, revelou nesta quinta-feira que sugeriu ao governo moderação no aumento de preço das bandeiras tarifárias cobradas nas contas de luz. "É melhor subir bandeira pouco por mais tempo, do que muito por três meses", alegou, em participação no evento Expert XP.

Guedes voltou a reconhecer os riscos da atual crise hídrica que o Brasil atravessa e repetiu que suas falas sobre o tema têm sido tiradas de contexto.

"Eu disse ontem em um evento que tem uma crise hídrica, que subiu o preço da energia, 'E daí? Vamos enfrentar'. Era um chamamento, eu disse em tom de exortação. Mas sempre falsificam narrativas e tentam destruir a minha reputação. Distorcem o sentido das palavras", reclamou o ministro da Economia. "A crise hídrica é grave e foi produzida nos últimos 10, 15 anos por um sistema caótico. E é mais um desafio. O 'E daí' foi neste sentido, vamos enfrentar essa crise", completou.