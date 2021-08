Christina Ricci mostra barriguinha da segunda gravidez pela primeira vez

26/08/2021 | 16:11



Quem poderia imaginar que a Wandinha de A Família Addams se tornaria mãe, não é mesmo? Na última quarta-feira, dia 25, a atriz Christina Ricci, que está grávida do segundo filho, postou uma foto em seu Instagram com as mãos na barriga. A famosa já é mãe do Freddie, fruto de sua relação com James Heerdegen. No entanto, o casal separou em 2020, com acusações de violência doméstica sob James.

A atriz anunciou a segunda gravidez em julho de 2021, em uma foto em que o cabeleireiro Mark Hampton está marcado. Os boatos sobre Mark ser o pai da criança não demoraram a chegar. E agora o cabeleireiro também foi marcado na publicação, o que fez com que o bafafá sobre o fato aumentassem ainda mais.

Christina Ricci é famosa desde pequena. Atualmente possui 41 anos de idade e já participou de diversos sucessos como: A Família Addams(1991), Casper: Gasparzinho(1995), Penélope(2006) e Speed Racer (2008). O próximo trabalho da atriz está marcado para o ano que vem, em Matrix 4, com Keanu Reeves como protagonista.