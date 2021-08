Kristen Stewart aparece caracterizada como Princesa Diana no trailer de Spencer

26/08/2021 | 16:10



Saiu na manhã desta quinta-feira, dia 26, o trailer do filme Spencer onde Kristen Stewart aparece totalmente caracterizada como a Princesa Diana, e claro, chamou muito a atenção do público.

Caso você não saiba, o nome do filme faz referência ao nome de solteira da mãe dos príncipes William e Harry e a trama vai contar a história do final de semana do começo de 1990 em que Lady Di percebeu que o seu casamento com o príncipe Charles não estava mais fluindo.

O filme tem previsão de ser lançado no dia 5 de novembro nos Estados Unidos, mas ainda não tem uma data marcada para chegar no Brasil.