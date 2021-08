Em recuperação, lateral Jorge treina com bola pela 1ª vez no Palmeiras

26/08/2021 | 16:04



No dia em que o Palmeiras celebra seus 107 anos de história, o torcedor recebeu uma boa notícia. Um dos últimos reforços a desembarcar no time paulista, o lateral-esquerdo Jorge fez seu primeiro treino com bola nesta quinta-feira, em seu processo de recuperação. Mas segue sem prazo para estreia.

O jogador participou do aquecimento e da atividade com bola com os demais companheiros de time. Em seguida, retomou o trabalho com os profissionais do Núcleo de Saúde e Performance, do clube paulista. Jorge faz a chamada transição física, entre o departamento médico e a preparação física.

O lateral chegou ao Palmeiras lesionado, no fim de julho. Ele sofreu uma ruptura no ligamento cruzado do joelho esquerdo no fim de 2020, quando defendia o Basel, da Suíça, por empréstimo. O jogador pertencia ao Monaco, que negociou o lateral em definitivo com o Palmeiras. O contrato vai até 2025.

Desde que chegou ao clube brasileiro, Jorge vem fazendo sua recuperação física. O departamento médico do Palmeiras não estabeleceu nenhum prazo para a sua estreia. O lateral foi contratado para substituir o então titular da posição, o uruguaio Viña, negociado com a Roma.

Em campo, Jorge participou da atividade mais leve do dia, um trabalho técnico orientado pela comissão técnica sem maior contato com os demais jogadores. O trabalho anterior contou com cruzamentos, trocas de passes e finalizações. E uma movimentação tática, com dois times de 11 jogadores cada em campo reduzido. O técnico Abel Ferreira deu atenção especial a transições, posicionamentos e jogadas específicas.

O grupo palmeirense volta a treinar na manhã desta sexta-feira, às 11 horas, em preparação para o jogo contra o Athletico-PR, no sábado, no Allianz Parque, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time paulista é o atual vice-líder da tabela, com 32 pontos, a seis do líder Atlético-MG.