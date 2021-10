Museu da Máfia, em Las Vegas, traz histórias da Lei Seca e de Al Capone

Paulo Basso Jr.

O Mob Museum, ou Museu da Máfia, é uma das gratas surpresas de Downtown Las Vegas, trecho da cidade que fica mais afastado da Strip, onde estão os hotéis-cassinos mais famosos, mas que vem se tornando cada vez mais turístico.

Com diversas histórias do começo do século 20, o Museu da Máfia tem tudo a ver com Las Vegas, pois foi um gângster chamado Benjamin “Bugsy” Siegel o responsável por inaugurar ali, em 1946, o primeiro megacassino da cidade, o Flamingo Hotel (o nome foi dado em homenagem a uma namorada, que tinha pernas longas e vistosas).

O jogo havia sido liberado em Nevada na década anterior, marcada pela Lei Seca (que durou de 1920 a 1933) e a consequente ascensão dos mafiosos. Daí para frente, a cidade construída no meio do deserto do estado nunca mais foi a mesma.

Paulo Basso Jr. Museu da Máfia, em Las Vegas

O ingresso regular que dá acesso ao Museu da Máfia, disponível no site oficial, custa US$ 29,95 e permite que você fique sabendo de todas essas histórias e ainda observe uma série de objetos e fatos relacionados a Al Capone e companhia, com direito até a conexão com a indústria cinematográfica de Hollywood.

Bar da Lei Seca

Dá também para ir além: por US$ 41,95, o acesso ao museu inclui vivenciar uma experiência interativa. Uma boa dica é faze a degustação de moonshine (bebida base do uísque americano e que tem relação direta com a Lei Seca) na destilaria que funciona no porão do prédio. São servidas três doses em meio a diversos fatos interessantes da cultura da máfia.

A pequena fábrica fica em uma sala envidraçada de um speakeasy, tipo de bar que está na moda nos Estados Unidos e que representa os espaços clandestinos que funcionaram durante o período em que era proibido vender bebidas alcoólicas no país (estima-se que chegaram a existir 200 mil estabelecimentos do gênero durante a Lei Seca).

Paulo Basso Jr. Drinque The Marlow é servido “escondido”

Ali também dá para tomar ótimos drinques, como o The Marlow, com bourbon, blackberry, cereja, limão e alecrim, servido em uma garrafa escondida em uma caixa de madeira, que remete a um livro. Não deixe também de espiar a curiosa sala VIP cujo acesso se dá por de trás de um imenso quadro preto e branco de uma mulher.