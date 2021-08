Luan Santana deixa comentário sugestivo em foto sensual de Deborah Secco

26/08/2021 | 15:10



Deborah Secco deixou muita gente babando com as fotos que publicou nesta quinta-feira, dia 26, em seu perfil oficial do Instagram. Nos cliques, a atriz aparecia topless e a única roupa que vestia era um shortinho jeans. Na legenda, Deborah escreveu:

Fotos de uma manhã sabática em Goiânia!!!

As imagens fizeram sucesso e receberam elogios de algumas famosas, como Cleo e Aline Riscado. No entanto, o que chamou mesmo a atenção foi um comentário sugestivo do cantor Luan Santana, que deixou um emoji babando e um coraçãozinho vermelho na caixa de comentários da publicação. Curioso, hein?

Os fãs de Deborah e Luan não perdoaram a atitude do músico e consideraram o comentário como uma investida. Muitos, então, pediram para que o artista apagasse os emojis.

Luan??? KKKKKKKK! Ela é casada, sem noção!, escreveu uma internauta.

Aonde foi parar o seu juízo?, questionou outra.

Que isso, Luan? Ela é casada., atestou uma terceira.

Talaricou, hein?, repreendeu uma última.