Embaixador dos EUA confirma morte de 4 fuzileiros navais em explosão

26/08/2021 | 14:21



O embaixador dos Estados Unidos no Afeganistão afirmou à equipe local que quatro fuzileiros navais americanos foram mortos em uma explosão no aeroporto de Cabul e três ficaram feridos, segundo uma fonte. Duas explosões atingiram multidões de afegãos que tentavam entrar no aeroporto nesta quinta-feira, 26.

Pelo menos três soldados americanos ficaram feridos, de acordo com uma pessoa a par do assunto. Testemunhas relataram várias mortes entre os afegãos, muitos dos quais estavam tentando entrar no aeroporto porque haviam ajudado os esforços da coalizão liderada pelos EUA e temido a perseguição pelo Taleban.

Um afegão que tentava pela quinta vez entrar no aeroporto e embarcar em um dos aviões de evacuação estava parado no meio da multidão do lado de fora do aeroporto quando a detonação ocorreu. "Muitas pessoas se machucaram", disse ele por telefone. "Eu ajudei uma menina. Acho que ela morreu."

Outro afegão que estava no meio da multidão perto do hotel Baron disse que a explosão ocorreu no meio de milhares de pessoas. Ele disse que viu muitas pessoas mutiladas e ensanguentadas sendo trazidas e foi informado de muitas mortes.

Fotos supostamente tiradas de perto do local da explosão mostraram civis transportando pessoas feridas e ensanguentadas em carrinhos de mão. O Hospital de Emergência de Cabul, administrado por uma organização italiana, disse que 30 pacientes chegaram ao centro cirúrgico, incluindo seis mortos na chegada. Fonte: Dow Jones Neswires.