Governo da Argentina eleva projeção de alta do PIB de 2021, de 7% a 8%

26/08/2021 | 14:10



O governo da Argentina anunciou nesta quinta-feira que elevou sua expectativa para avanço do Produto Interno Bruto (PIB) do país neste ano, de 7% a 8%. O ministro da Economia, Martín Guzmán, disse que há um crescimento dos investimentos no país e também apontou para aumento nas reservas, de US$ 7,5 bilhões até agora em 2021, informou a agência oficial Télam.

Guzmán demonstrou ainda otimismo com o mercado de trabalho.

Ele citou que o emprego com registro cresceu 19.800 postos em maio, com avanço de 1,6% na comparação anual.