Estreia de Billie Eilish no Disney+, Happier Than Ever: Uma Carta de Amor Para Los Angeles ganha trailer

26/08/2021 | 14:10



Os fãs de Billie Eilish certamente já não podem conter a animação para a estreia do show cinematográfico Happier Than Ever: Uma Carta de Amor Para Los Angeles, que estreia mundialmente no Disney+ no dia 3 de setembro. A ansiedade, inclusive, fica ainda maior agora que o trailer da atração foi finalmente divulgado!

Logo de cara, os admiradores da cantora podem perceber que o especial trará elementos de animação que remetem levemente ao clipe da faixa My Future, além de prometer uma pequena jornada fantasiosa pela cidade natal de Billie, Los Angeles, e uma série de depoimentos dela sobre sua carreira e fama - e também sobre sua vida pessoal.

O filme foi gravado diretamente do anfiteatro Hollywood Bowl e contará com performances intimistas das faixas do novo álbum de Billie, Happier Than Ever, em ordem. O especial também terá a a participação de diversos artistas, como o Coral das Crianças de Los Angeles e a orquestra Filarmônica de Los Angeles - além do guitarrista brasileiro Romero Lubambo com os Arranjos Orquestrais de David Campbell. O cantor Finneas O'Connell, é claro, também estará ao lado da irmã.

Outros nomes de destaque da obra são o roteirista e diretor Robert Rodriguez, que dirigiu as tramas A Bala do Pistoleiro e Um Drink no Inferno, além do animador Patrick Osborne, que trabalhou na produção de Detona Ralph e Bolt - O Supercão.

Happier Than Ever foi lançado em 30 de setembro de 2021, e estreou em primeiro lugar em 19 países - sendo que manteve essa posição por três semanas consecutivas nos Estados Unidos. Anteriormente, Billie já havia feito sucesso com When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, mais tarde se tornando a artista mais jovem a ser indicada a sete categorias do Grammy Awards - e levar todas elas para casa.