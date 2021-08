Maioria das cidades do Grande ABC não adota 'Passaporte da Vacina' e mantém restrições até 15 de setembro

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



26/08/2021 | 13:08



Durante assembleia realizada na manhã desta quinta-feira (26), no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, seis das setes cidades da região decidiram de maneira unanime que não irão adotar a obrigatoriedade do ''''''''''''''''Passaporte da Vacina'''''''''''''''' para entrada de clientes em estabelecimentos comerciais. O documento é uma espécie de comprovante de imunização contra a Covid-19 para liberação de público em eventos e estabelecimentos. No encontro, os municípios também decidiram manter as restrições para os serviços não essenciais até 15 de setembro. São Caetano continuará seguindo o Plano São Paulo, elaborado pelo Governo do Estado.

Os estabelecimentos comerciais das cidades de Mauá, Santo André, São Bernardo, Diadema, Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires poderão funcionar com capacidade limitada em 80%, horário de funcionamento até 0h e obrigatoriedade do uso de máscara. A não flexibilização das medidas restritivas é uma tentativa dos municípios para manter a pandemia sobre controle e avançar na vacinação contra Covid-19.

Em relação a rejeição da obrigatoriedade do ''''''''''''''''passaporte da vacina'''''''''''''''', o prefeito de Santo André e presidente do Consórcio, Paulo Serra (PSDB), declarou que as prefeituras pretendem ações educativas, em parceria com empresários, para conscientizar os clientes. “Vamos trabalhar com campanhas educativas com os estabelecimentos comerciais para que eles informem os clientes sobre a importância da vacinação até para frequentar esses locais”, declarou o presidente do Consórcio.