Atriz de Revenge, Emily VanCamp anuncia nascimento da primeira filha com astro da série

26/08/2021 | 13:11



2021 já é um ano muito especial para essas celebridades, já que elas aumentarão a família em breve - ou já fizeram isso! Prova disso é que os astros da série norte-americana Revenge, Emily VanCamp e seu marido Josh Bowman, deram as boas-vindas à primeira filha do casal no dia 26 de agosto, contando também sobre a gestação, que foi deixada em sigilo até o anúncio de que a família aumentou.

Os dois atores se conheceram no set ao interpretarem um par romântico na produção, e escolheram o nome Iris para a filha.

Para falar da boa nova, a atriz compartilhou três fotos: uma na qual aparece segurando a mãozinha da filha, outra beijando o marido e a última exibindo a barriga de grávida. Ela ainda escreveu na legenda escreveu:

Bem-vinda ao mundo nossa doce Iris! Nossos corações estão cheios.

Os dois estão casados desde 2018.