Yanna Lavigne deixa escapar sexo do segundo filho com Bruno Gissoni

26/08/2021 | 13:10



Parece que Yanna Lavigne deixou escapar que está à espera de uma menina! No Instagram, enquanto conversava com a primogênita, Madalena, que queria uma chupeta que a atriz havia ganhado de uma marca de produtos infantis, ela acabou entregando o sexo do bebê que está à espera.

- Você quer chupeta, minha filha? É da tua irmã essa!, disparou Yanna no vídeo.

A pequena, de quatro anos de idade, parece ter entendido a explicação e respondeu:

- É de bebê! Você está certa, mãe!

A atriz ainda comemorou que além das chupetas, também ganhou produtos de beleza, pijama e alguns utensílios para a alimentação do bebê que está a caminho:

- Recebidos da mamãe! É coisa que não acaba mais. Muito obrigada, amados. Conforme a Mada foi crescendo, eu fui doando e de fato eu não tinha mais nada. Pijamão para mamãe com barrigão, contou.

Ela e Bruno Gissoni anunciaram que estão à espera do segundo filho em julho deste ano, apenas informando aos fãs e seguidores que a família agora será formada por quatro membros. Por enquanto, os dois não se pronunciaram sobre o sexo do bebê.