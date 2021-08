Filha de Gugu reclama que tia a proibiu de comprar um Porsche

26/08/2021 | 11:16



Sofia e Marina Liberato acusam a tia de mentir sobre a herança deixada por Gugu. O apresentador morreu em novembro de 2019, após um acidente doméstico na casa dele, nos Estados Unidos. Em um vídeo, divulgado pelo site Metrópoles nesta quarta-feira, 25, Sofia aparece reclamando da conduta de Aparecida Liberato, irmã de Gugu, sobre mesada e bens atrelados a elas.

"Eu pedi para minha tia um Porsche que eu sempre sonhei em ter. Ela disse que falou com a promotora e que a mesma disse que eu não poderia ter esse carro porque era muito de luxo para uma criança de 17 anos. E eu não poderia ter também porque era muito caro", afirma Sofia.

A filha de Gugu declarou que suspeitou da conduta da tia. "Eu achei muito estranho e procurei um carro mais barato. No final, eu acabei comprando um carro pela metade do preço do que aquele que eu queria".

De acordo com advogados das filhas de Gugu, o vídeo foi "vazado indevidamente" e faz parte do processo do inventário do apresentador. "Elas não deram entrevista para nenhum veículo de comunicação e nem darão. A gravação foi feita diretamente para a Justiça e faz parte do processo de inventário que tramita em segredo de justiça", segundo Nelson Wilians.

Nas redes sociais, o vídeo viralizou e foi comentado por dezenas de perfis. Sofia, que tem mais de meio milhão de seguidores no Instagram, compartilhou a foto ao lado de um carro, em maio. "Apresento pra vocês o "coisa" (risos). Meu novo carro. Só tenho a agradecer a Deus", escreveu na legenda da imagem. Ela, a irmã, o irmão e a mãe moram em Orlando, nos Estados Unidos.