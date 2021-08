Windows lento e travando na inicialização? Saiba como resolver

Marcella Blass

Com o passar dos anos, é natural que notebooks e PCs de mesa comecem a ficar um pouco mais preguiçosos. Porém, é importante ter em mente que nem sempre o Windows lento e travando está relacionado ao tempo de uso do aparelho. Se a lentidão acontece, em especial, quando o sistema acabou de ser iniciado e nos primeiros minutos de uso no dia, o problema pode ser resolvido em poucos cliques.

O que acontece é que muitos programas instalados na máquina podem estar programados para inicializar junto com o Windows. Quando isso acontece, tentar abrir outros locais ou aplicações simultaneamente pode causar lentidão ou mesmo travamentos.

No tutorial, abaixo, o 33Giga te ajuda a encontrar os programas que inicializam junto com o Windows. Depois, te ensina como desabilitar aqueles que não precisam começar a funcionar imediatamente quando a máquina é ligada. Confira:

1 – Clique com o botão direito na barra de tarefas do Windows e entre em Gerenciador de Tarefas. Você também pode usar o atalho Ctrl+Alt+Del e selecionar a mesma opção.

2 – Na barra superior do Gerenciador de Tarefas, escolha Inicializar.

3 – Avalie a lista de programas que aparece e reconheça as aplicações que estão habilitadas e que você não precisa que se iniciem junto com o Windows. Clique sobre elas (uma por vez) e depois no botão Desabilitar. Pronto!

