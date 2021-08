Comentarista da ESPN aparece sem roupa ao vivo após falha técnica

26/08/2021 | 11:11



Felippe Facincani, comentarista da ESPN, ficou sem roupa ao vivo! Na última quarta-feira, dia 25, ocorreu uma falha técnica enquanto o programa SportsCenter estava no ar, e Felippe acabou aparecendo sem camisa.

No momento em que aconteceu a gafe, um narrador do canal afirmou:

- O cara pelado! Olha só, cara. Tarzan.

Felippe, então, respondeu:

- Já estamos no ar? Não brinca.

Segundo a revista IstoÉ, após a situação repercutir, o comentarista usou o Instagram para se explicar. No entanto, ele apagou sua conta na rede social:

Aos que inventam situações e manchetes mentirosas, sinto muito em informá-los, mas até onde eu sei, estava apenas sem camisa, na cozinha de casa, com a janela fechada para evitar mosquitos de luz, terminando de jantar antes da transmissão de Boca Jrs x Platense pelo Campeonato Argentino, devidamente vestido com calção e chinelo, e apenas sentei por alguns segundos pra checar o áudio, 40 minutos antes de entrar no ar, e a nossa imagem foi cortada abruptamente! Acontece, home office, pessoal! Fiquem tranquilos! Eu não estava pelado e muito menos saído do banho, de toalha hahahaha. E sim, estava jantando na cozinha, como podem ver! Ai ai, viu? Que desespero por audiência! Abraços!

Internautas comentaram sobre o assunto no Twitter, como você pode ver abaixo:

O Felippe Facincani pelado ao vivo.

Vocês já sonharam que foram trabalhar pelado? Então, com o Facincani o pesadelo foi real!

É impressionante a capacidade que o Facincani tem de ficar pelado ao vivo na ESPN.