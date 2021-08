Filha de Ticiane Pinheiro pede que a mãe não vá trabalhar: Coração partido

26/08/2021 | 11:10



Ticiane Pinheiro compartilhou um vídeo da filha caçula, Manuella, de dois anos de idade, fruto do casamento com César Tralli, pedindo para que a apresentadora não fosse trabalhar.

Meu coração fica partido. Acho que toda mãe passa por isso, né? Tão difícil, escreveu ela na legenda do vídeo, chamando a menina de meu grudinho.

No vídeo, Tici explicou que enquanto iria trabalhar, a pequena ficaria com a avó, Helô Pinheiro, que em breve chegaria em casa pra brincar com ela.

Tici também compartilhou uma enquete com os seguidores perguntando se eles também passam por uma situação semelhante com os filhos.