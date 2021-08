São Paulo vacila e leva empate do Fortaleza

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



26/08/2021



O São Paulo teve na mão a chance de carregar vantagem para o segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Abriu 2 a 0 sobre o Fortaleza, ontem à noite, no Estádio do Morumbi, porém, permitiu a igualdade dos cearenses, nos acréscimos: 2 a 2. Assim, para o jogo da volta (em 15 de setembro), terá de vencer para avançar. Novo empate leva a definição para as penalidades.

No primeiro tempo, o Tricolor paulista dominou as ações. Aliás, foi muito superior até a segunda metade da etapa final, tempo no qual Rigoni marcou os dois tentos são-paulinos. Porém, a equipe de Hernán Crespo se acomodou e permitiu a igualdade do Fortaleza, com gols aos 39 e aos 48, com Yago Pikachu e Romarinho – respectivamente – deixando a situação totalmente em aberto para o segundo encontro entre os times.

O autor dos dois gols do São Paulo foi, disparado, o melhor em campo. Aos 18 da etapa inicial, teve chance de abrir o placar, mas parou em defesa de Marcelo Boeck. No lance seguinte, duas tentativas: Daniel Alves parou novamente no arqueiro e, no rebote, Bruno Alves mandou para fora.

Até o intervalo, o Tricolor paulista conseguiu ter posse, mas teve dificuldade para transpor a defesa adversária. Já na etapa final, a partir das alterações de Crespo, o São Paulo ganhou em mobilidade e criatividade. Assim, aos 23, Rigoni recebeu na área, limpou a marcação e mandou no canto: 1 a 0. Logo depois, aos 33, o argentino recebeu de Liziero, avançou desde o meio-campo e bateu na saída de Marcelo Boeck.

O Fortaleza, no entanto, não desistiu do jogo e partiu para o tudo ou nada. Foi assim que, aos 39, Pikachu diminuiu para os visitantes que, na base da pressão, marcaram o gol da vitória com Romarinho, em cabeceio na pequena área, aos 48 minutos, decretando o placar final.