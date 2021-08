Confira as mais de 60 novidades que chegam à Netflix em setembro

Marcella Blass

Do 33Giga



26/08/2021 | 10:18



A Netflix acaba de divulgar as estreias que chegam ao serviço de streaming no mês de setembro. Entre os principais destaques, estão o filme “Confissões de uma Garota Excluída”, adaptação do livro da autora Thalita Rebouças, e a sexta e última temporada da série “Lucifer”.

A seguir, você confere a lista completa de novidades da Netflix e as datas em que elas chegam à plataforma:

SÉRIES

(1/9/2021) – The 100 (Temporada 7)

Enquanto a anomalia revela sua verdadeira natureza, facções em guerra e novos perigos inimagináveis ??ameaçam a missão de Clarke de finalmente estabelecer a paz.

(2/9/2021) – Força-Queer

Um superespião gay e sua equipe LGBTQIA+ fazem de tudo para provar seu valor à agência que os subestimou. De West Hollywood para o mundo!

(3/9/2021) – La Casa de Papel Parte 5, Volume 1

O grupo está no Banco da Espanha há mais de 100 horas e o Professor corre perigo. Para complicar, o exército está a caminho. O plano agora é resistir.

(8/9/2021) – The Circle: EUA (Temporada 3)

Novos participantes lutam pelo grande prêmio do The Circle. Nessa guerra, partir corações, enganar ou falar a verdade são táticas aceitáveis, mas nem sempre infalíveis.

(8/9/2021) – Noite Adentro (Temporada 2)

Encontrar refúgio não foi o fim dos problemas. Agora, os passageiros precisam enfrentar novas crises e a presença de seus anfitriões militares, que está causando tensão.

(10/9/2021) – Lucifer (Temporada 6)

Lucifer (Tom Ellis) foi promovido, mas será que era isso mesmo que ele queria? Chloe (Lauren German) está quase largando o trabalho na polícia, Amenadiel (D. B. Woodside) entra para a polícia de Los Angeles e, ao que tudo indica, vem mais coisa por aí.

(13/9/2021) – Brooklyn Nine-Nine (Temporada 7)

Jake e Amy repensam seus planos familiares, Holt se irrita com seu rebaixamento, e o pelotão vê o retorno de velhos amigos e inimigos em meio às maluquices de sempre.

(15/9/2021) – Mandou Bem (Temporada 6)

Confeiteiros de reputação duvidosa tentam recriar obras-primas culinárias por um bom prêmio em dinheiro. Meio competição gourmet, meio bagunça na cozinha.

(episódios semanais lançados a partir 15/9/2021) – Brincando com Fogo: América Latina

Neste reality show, um grupo de solteiros e solteiras da América Latina é desafiado a ficar sem sexo. A recompensa pela abstinência? 100 mil dólares.

(20/9/2021) – Superstore: Uma Loja de Inconveniências (Temporada 1 a 5)

Em uma mega loja de departamento, um grupo de funcionários precisa encarar os clientes, as atividades diárias e ainda conviver.

(16/9/2021) – Final Space (Temporada 3)

Gary e sua tripulação lutam para sobreviver à terrível dimensão de Final Space e escapar do vilão Invictus, que mal vê a hora de controlar os poderes de Mooncake.

(17/9/2021) – Sex Education (Temporada 3)

A “terapia sexual” começa a ganhar fama nos corredores da escola e a nova direção precisa controlar a juventude agitada. Otis (Asa Butterfield) tenta esconder um segredo. Com participação de Gillian Anderson.

(21/9/2021) – Amor no Espectro (Temporada 2)

Um olhar sobre como pessoas no espectro autista lidam com o complicado mundo das relações amorosas.

(22/9/2021) – Jaguar

Em busca de justiça, uma sobrevivente do Holocausto se une a um grupo de agentes contra centenas de nazistas que fugiram do país depois da Segunda Guerra.

(22/9/2021) – Cara Gente Branca: Volume 4

Num futuro não muito distante, Sam e Lionel relembram aquele épico último ano em Winchester. Nostalgia em clima de anos 1990, será? Roteiro e direção de Justin Simien.

(24/9/2021) – Missa da Meia-Noite

Uma comunidade testemunha eventos milagrosos e presságios assustadores após a chegada de um misterioso padre. Do criador de “A Maldição da Residência Hill”.

(24/9/2021) – Sangue e Água (Temporada 2)

Estamos de volta, com mais mistérios e reviravoltas.

(29/9/2021) – O Homem das Castanhas

Ela foi assassinada em um playground de Copenhague. Perto do corpo, um bonequinho de castanhas pode ser a chave do mistério. Baseada no best-seller nórdico

(Em breve) – Bangkok no Limite

Recém-chegado a Bangkok, Wanchai se junta à equipe de resgate de vítimas de acidentes de trânsito e revela uma grande conspiração com a ajuda de uma jornalista.

FILMES

(3/9/2021) – Quanto Vale?

Após os ataques de 11 de setembro, um advogado enfrenta uma batalha ao tentar criar um fundo de compensação pelas vidas perdidas. Baseado em fatos reais e estrelado por Michael Keaton.

(2/9/2021) – Esticando a Festa

A vida de Cassie (Victoria Justice) é uma grande festa, até que ela morre em um acidente. Agora, essa jovem agitada tem a chance de voltar à Terra e consertar seus erros.

(8/9/2021) – JJ+E

Elisabeth e John-John vivem na mesma cidade, mas em mundos completamente diferentes. Será que essa paixão vai conseguir romper as barreiras sociais e culturais? Adaptação do livro de mesmo nome de Mats Wahl.

(6/9/2021) – Slender Man: Pesadelo Sem Rosto

A busca desesperada por uma amiga desaparecida leva um grupo de garotas a invocar o monstro que a sequestrou: Slender Man, a lenda urbana da internet.

(9/9/2021) – Amores Brutos

Octavio tem uma paixão obsessiva por sua cunhada, Daniel deixa sua família por uma perturbada supermodelo e El Chivo planeja um assassinato.

(10/9/2021) – Caça Invisível

Uma despedida de solteiro na floresta torna-se mortal quando cinco amigos ficam sob a mira de um caçador invisível e implacável.

(10/9/2021) – Kate

Após ser envenenada de forma irreversível, uma assassina implacável tem menos de 24 horas para se vingar.

(10/9/2021) – Nós

As férias tranquilas de uma família se transformam em um pesadelo quando sósias sinistros batem à sua porta tarde da noite. Dirigido por Jordan Peele e estrelado por Lupita Nyong’o.

(12/9/2021) – O Protetor 2

O ex-agente da CIA Robert McCall (Denzel Washington) volta a entrar em ação, desta vez para vingar a morte de um amigo.

(17/9/2021) – O Pai que Move Montanhas

Um agente de inteligência aposentado arrisca a própria vida para salvar o filho que desapareceu no meio da neve durante uma caminhada nas montanhas.

(17/9/2021) – BAC Nord: Sob Pressão

Cansados dos casos pequenos, três policiais têm a chance de desmantelar uma rede de tráfico de drogas em Marselha. Mas as coisas se complicam depois que uma informante pede um favor.

(22/9/2021) – Intrusion

Uma invasão brutal na casa dos sonhos de um casal coloca a esposa traumatizada em uma caçada por respostas. Tudo indica que o pior ainda está por vir. Estrelado por Freida Pinto e Logan Marshall-Green.

(22/9/2021) – Confissões de Uma Garota Excluída

Tetê (Klara Castanho) não se sente aceita na escola, nem em casa. Quando seus pais, desempregados, precisam se mudar para a casa dos avós dela, a adolescente de 16 anos deve recomeçar em um novo colégio. Ela tentará de tudo para não sofrer bullying novamente, e talvez fazer amigos e ter uma vida social. Dirigido por Bruno Garotti (Ricos de Amor) e baseado no divertido best-seller Confissões de uma Garota Excluída, Mal-amada e (Um Pouco) Dramática, da escritora Thalita Rebouças.

(24/9/2021) – Um Ninho para Dois

Lilly acabou de sofrer uma perda e agora um pássaro genioso veio fazer um ninho bem no seu jardim. Às vezes um problema pode resolver outro.

(29/9/2021) – Fomos Canções

Baseado nos best-sellers “Canciones y recuerdos” de Elísabet Benavent. Com María Valverde e Álex González. Direção de Juana Macías.

(29/9/2021) – Ninguém Sai Vivo

Uma história sobre uma imigrante em busca de um sonho. Mas também uma história sobre um lugar mal-assombrado e um mundo no qual lendas antigas podem ganhar vida.

DOCUMENTÁRIOS E ESPECIAIS

(primeira parte 6/9/2021) – Inspiration4: Viagem Estelar

Uma série sobre o primeiro voo comercial da SpaceX ao espaço, composto apenas por civis.

(7/9/2021) – Untold: Federer x Fish

Sob pressão para continuar uma tradição de vitória no tênis, Mardy Fish enfrentou desafios de saúde mental que mudaram sua vida dentro e fora das quadras.

(9/9/2021) – Irmãos de Sangue: Muhammad Ali e Malcolm X

A relação extraordinária entre Malcolm X e Muhammad Ali é abalada por sinais de desconfiança e pela tensão entre ideais distintos.

(15/9/2021) – Schumacher

O espírito desbravador de Michael Schumacher deixou sua marca na história da Fórmula 1, e serve como guia para este documentário revelador.

(16/9/2021) – Meus Heróis Eram Cowboys

A infância sofrida de Robin Wiltshire foi salva pelos filmes de faroeste. Agora, ele treina os cavalos que tanto ama para o cinema.

(28/9/2021) – Attack of the Hollywood Clichés!

Cineastas e especialistas fazem a lista definitiva sobre os maiores clichês do cinema.

CRIANÇAS E FAMÍLIA

(3/9/2021) – Tubacão

Tubacão é metade tubarão, metade cachorro e 100% aventura! E a melhor parte? Ele forma uma dupla incrível com seu dono e melhor amigo Max.

(3/9/2021 – Clube de Mergulho

Um grupo de mergulhadoras adolescentes investiga uma série de segredos após uma delas desaparecer misteriosamente.

(7/9/2021) – Octonautas: Missão Planeta

Os Octonautas exploram agora a terra firme! Com novos amigos, eles protegem os habitats e os animais em risco.

(7/9/2021) – Kid Cosmic (Temporada 2)

Jo aprende o que é ser líder de verdade quando os heróis da cidade embarcam em uma aventura espacial para encontrar as Pedras do Poder e salvar a galáxia. Criada por Craig McCracken.

(8/9/2021) – PJ Masks – Heróis de Pijama (Temporada 3)

Com novos equipamentos e poderes, Menino Gato, Corujita e Lagartixo precisam defender a cidade dos vilões.

(14/9/2021) – A StoryBots Space Adventure

Os StoryBots e a tripulação da histórica missão do SpaceX Inspiration4 vão responder a todas as perguntas das crianças sobre o espaço.

(14/9/2021) – Você Radical – Amnésia

Bear sofre amnésia após um acidente de avião. Agora, ele precisa tomar decisões para realizar um resgate e sobreviver nesta aventura altamente interativa.

(15/9/2021) – Noitários de Arrepiar

Um fã de histórias de terror precisa contar uma história assustadora todas as noites. Se falhar, ficará preso para sempre no apartamento mágico de uma bruxa malvada.

(16/9/2021) – He-Man e os Mestres do Universo

O jovem Adam e seus amigos descobrem os lendários poderes de Grayskull — e aceitam a missão de defender Eternia do temível Esqueleto.

(17/9/2021) – Tayo and Little Wizards (Temporada 1)

Tayo embarca em uma grande aventura quando seus amigos são sequestrados por um mágico do mal que invade a cidade.

(21/9/2021) – Go! Go! Cory Carson: Chrissy Assume a Direção

Chrissy é a irmã mais nova de Cory Carson e mal pode esperar para conquistar as ruas de Veiculândia!

(23/9/2021) – Rainbow High: Parte 2

Nesta série de animação, as adoradas bonecas ganham vida e mostram todo seu talento e glamour na escola Rainbow High.

(24/9/2021) – My Little Pony: Nova Geração

Uma jovem pônei decide lutar para libertar Equestria das garras do medo ao lado de seus amigos.

(28/9/2021) – Ada Batista, cientista

No laboratório de Ada Batista, ciência é pura diversão. Ela e seus amiguinhos vão viver aventuras incríveis!

ANIME

(1/9/2021) – Kuroko no Basket (Temporada 3)

Guiados por Kuroko e Kagami, o time continua batalhando pela vitória no torneio de inverno.

(10/9/2021) – Yowamushi Pedal Grande Road

O incrível Sakamichi e sua equipe continuam se esforçando no campeonato escolar. Agora, o desafio é vencer a Hakone Academy.

(10/9/2021) – Yowamushi Pedal

O tímido Sakamichi Onoda entra no clube de ciclismo da escola e descobre que, com muito treino e a ajuda dos amigos, pode se tornar um verdadeiro competidor.

(Em breve) – Baki Hanma

Baki Hanma continua sua busca para se tornar um grande lutador e se prepara para enfrentar a criatura mais forte do mundo: seu pai.