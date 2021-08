Fabricante de pneus investe R$ 5,2 mi em Sto.André

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



26/08/2021 | 09:56



A Prometeon, antiga Pirelli, anunciou que iniciará em setembro investimento de US$ 1 milhão em um novo laboratório na planta de Santo André. Na cotação atual, este valor é equivalente a R$ 5,2 milhões. A unidade contará com 700 m², na busca por um processo mais moderno e eficiente para desenvolvimento dos produtos da empresa, que fabrica pneus para caminhões, ônibus e agro.

Com o investimento na planta de Santo André, serão gerados mais empregos na cidade. Inicialmente, quatro vagas foram abertas, de um total de 14, como gestor de ensaio indoor e operador de máquinas de ensaio indoor. As inscrições estão abertas e podem ser feitas por meio do site https://trabalheconosco.vagas.com.br/prometeon

Sobre o laboratório, Luiz Mari, diretor de pesquisa e desenvolvimento da Prometeon para as Américas, diz que a iniciativa é grande passo para a evolução da empresa. “A nova estrutura que estamos desenvolvendo na fábrica de Santo André será muito importante para conseguirmos atuar de maneira ainda mais ágil e integrada com todas as nossas áreas. Ao tornar o processo mais eficiente, vamos ganhar tempo e conseguir desenvolver produtos melhores de forma mais veloz”, disse.

Em maio, a Prometeon anunciou a contratação de 150 colaboradores, visando a expansão da marca na fabricação de pneus agro, produzidos em Santo André. A empresa prevê aumento de 20% na confecção do produto, gerando mais recursos econômicos para o município.

Com mais um investimento anunciado no Brasil, Eduardo Fonseca, CEO da Prometeon para as Américas, afirma que o grupo continua a demonstrar a confiança e importância do Brasil. “Como uma empresa global, fazemos mais este investimento na nossa planta em Santo André buscando modernizar nossas instalações para entregar produtos ainda melhores para os nossos clientes. O País tem posição estratégica para a companhia e mais este investimento comprova isso.”

Integrante do ecossistema de inovação do Parque Tecnológico de Santo André, a empresa já está desenvolvendo os projetos de parcerias dos primeiros desafios postados no Hub de Inovação. No Prometeon Challenge, lançado em dezembro, foram apresentados desafios relacionados com o suporte ao desenvolvimento de projetos, sustentabilidade, novos processos e eficiência energética. As instituições do parque apresentaram suas soluções e, neste momento, já há acordos sendo firmados