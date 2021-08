Três cidades do Grande ABC registram mortes por Covid-19

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



26/08/2021 | 09:38



Apenas três das sete cidades do Grande ABC registraram mortes por Covid-19 ontem. Foram sete óbitos informados por Mauá, quatro em São Bernardo e um em Diadema. Com isso, foram 12 perdas entre quarta-feira e ontem e 9.979 desde o início da pandemia.

Em relação aos diagnósticos positivos do coronavírus, apenas Rio Grande da Serra não reportou casos. São 146 novos infectados em Santo André, 132 em Mauá, 18 em São Bernardo, 18 em Diadema, 13 em Ribeirão Pires e nove em São Caetano. No total, o Grande ABC chegou a 246.462 moradores que tiveram contato com o vírus, sendo que, entre eles, 229.823 estão recuperados da doença.

As cidades da região aplicaram ontem 29.449 doses das vacinas contra a Covid-19, sendo 6.086 referentes à primeira dose e 23.363, à segunda. No total, 69,7% dos moradores da região já iniciaram o esquema vacinal e 30,7% estão totalmente protegidos contra o coronavírus.

No Estado, foram registrados ontem mais 6.698 diagnósticos positivos e 257 mortes em razão da Covid. Com isso, o total em toda a pandemia chegou a 4.229.600 casos e 144.767 óbitos. Entre os contaminados, 3.968.974 tiveram a doença e já estão recuperados, sendo que 439.328 foram internados e receberam alta hospitalar.

Ontem havia 7.132 pacientes internados em todo o território paulista, sendo 3.617 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 3.515 em leitos de enfermaria. A taxa de ocupação das vagas de UTI era de 37,9% no Estado e de 36,7% na Grande São Paulo.

No Brasil, de acordo com levantamento do Ministério da Saúde, foram registrados ontem 30.671 falecimentos e 903 mortes por Covid. Com isso, desde o início da pandemia são 576.645 vítimas fatais e 20.645.537 diagnósticos positivos da doença, sendo que entre eles, 19.577.135 estão recuperados.

Ainda há 491.757 casos em acompanhamento, ou seja, a condição de saúde dessas pessoas está sendo observada e ainda pode evoluir para diferentes quadros, inclusive graves. Outros 3.562 falecimentos estão em investigação. Isso pelo fato de haver casos em que o diagnóstico depende de resultados de exames concluídos apenas após o óbito do paciente