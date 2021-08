Sérgio Reis é internado em São Paulo e Geraldo Luís explica: Em breve em casa

26/08/2021 | 09:10



Sérgio Reis está internado no Hospital Israelita Albert Einstein em São Paulo desde a última terça-feira, dia 24. O apresentador Geraldo Luís foi o responsável por revelar a informação através de suas redes sociais, onde publicou fotos ao lado do cantor.

Vim visitar no hospital meu amigo querido @serjaooficial . Ele está melhor e ao lado de sua amada Ângela. Precisou ser internado ontem, em breve em casa se Deus quiser, escreveu o apresentador da Record TV na noite da última quarta-feira, dia 25.

Detalhes sobre o estado de saúde do cantor não foram revelados. Recentemente, ele afirmou que está triste e com a saúde abalada após se envolver em uma polêmica por causa de um áudio vazado convocando uma manifestação política.

Após a péssima repercussão do áudio vazado, Sérgio passou a ser alvo de uma investigação da polícia federal, e diversos artistas como Zé Ramalho, Maria Rita, Guilherme Arantes cancelaram suas participações em um álbum que o sertanejo estaria produzindo. Zezé Di Camargo foi o único, até o momento, a se oferecer para fazer parte do novo trabalho do cantor.