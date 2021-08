Voos da Air France ganham menus de chefs Michelin

Redação

Até o final de outubro, voos da Air France que partem de Paris, na França, vão oferecer cardápios exclusivos aos passageiros da primeira classe e da classe executiva. Os viajantes poderão provar menus preparados por chefs Michelin, como Arnaud Donckele e Anne-Sophie Pic.

Air France aposta em cardápios de chefs Michelin

Os viajantes da La Première, primeira classe da companhia aérea francesa, poderão provar um menu criado por Donckele em colaboração com a Servair’s Culinary Studio. O cardápio será composto por aperitivo, entrada e sete pratos principais, que serão revelados ao longo dos próximos meses.

As criações vão incluir comida vegetariana, carne e peixe, misturando sabores que levarão os clientes a uma jornada gourmet pelo Mediterrâneo. Os passageiros poderão desfrutar de opções como: caviar de anis; ravioli de buratta defumado temperado com o espírito de um “salé mendiant”; bochecha de vitela confitada à messina, anchova e batata com cebola derretida; e tenro filé de cordeiro grelhado com vegetais tuberosos e salada fresca.

Classe executiva

Já na classe executiva, a Air France e a chef Anne-Sophie Pic oferecerão receitas inesquecíveis. Entre elas: bochecha de boi assada com mousseline de batata, chutney de ameixa e migalhas de pão de estragão; alcachofra à la barigoule com polenta cremosa, burrata de baunilha defumada e coulis de tomate picante; e massa conchiglione com coulis de acelga e limão, queijo de cabra cremoso ligeiramente defumado e sementes de abóbora torradas.