BC da Coreia do Sul eleva taxa de juros de 0,50% para 0,75% ao ano

26/08/2021 | 07:15



O Banco da Coreia elevou a taxa básica de juros do país de 0,50% para 0,75% ao ano, depois de mantê-la por 15 meses nas mínimas históricas, conforme esperado por pela maiorias dos economistas ouvidos pelo Wall Street Journal. Desta forma, o banco central é o primeiro dentre os principais asiáticos a retirar os estímulos em virtude da pandemia. A decisão do banco de reduzir o apoio foi amplamente vista como tendo o objetivo de conter o aumento da dívida das famílias e esfriar os preços dos imóveis, em alta no país, mesmo que o ressurgimento dos casos da covid-19 esteja desafiando a recuperação econômica. (Dow Jones Newswires).