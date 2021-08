Pyong e Antonella estão na berlinda e exilados mudam dinâmica da votação; saiba tudo o que rolou na Ilha Record

26/08/2021 | 01:10



O clima ficou tenso entre os participantes da Ilha Record! No episódio que foi ao ar nesta quarta-feira, dia 25, os moradores da Caverna do Exílio tiveram a chance de mudar a dinâmica da votação. Thomaz, Nanah, Negão da BL, Lucas Maciel e Claudinho decidiram que o explorador mais votado teria o poder de anular dois votos. Por outro lado, a comandante vencedora do ciclo, Mirella, mandou Antonella direto para o Desafio de Sobrevivência.

E não parou por aí! Durante os votos da casa, Nadja alfinetou Any, chamando a adversária de falsa e sonsa. Já Pyong Lee, por ter levado mais pedradas, acabou podendo anular os votos de Any e Dinei. Mesmo assim, o youtuber acabou indo para a berlinda junto com a sua protegida, Antonella. Lembrando que a relação dos dois foi, durante todo o jogo foi marcada por muita intimidade e polêmicas, já que Pyong era casado com Sammy Lee na época em que a Ilha Record foi gravada.