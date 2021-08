Luz amarela

Do Diário do Grande ABC



Faz tempo que não chove no Grande ABC. Nem nas cabeceiras dos rios que formam o sistema de abastecimento de água da Região Metropolitana. As autoridades garantem que não há razão para se preocupar com torneiras secas, mas especialistas em saneamento básico pensam diferente. Reportagem publicada nesta edição do Diário mostra que os reservatórios locais viram seus níveis baixarem assustadoramente. A situação já deveria ensejar a realização de campanhas de conscientização da população para que use água com parcimônia – ou o racionamento poderá se tornar, em breve, a única solução.



Análise detalhada do nível dos reservatórios que servem às sete cidades dá ideia clara do risco que a população corre. O Rio Claro, responsável por abastecer Santo André, Mauá e Ribeirão Pires, registrava ontem apenas 42,7% de sua capacidade – em maio, para se ter uma ideia, o equipamento estava transbordando. Outros três sistemas que atendem moradores do Grande ABC – Cantareira, Rio Grande e Alto Tietê – também estão causando inquietação.



A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), empresa de capital misto responsável pela captação, tratamento e distribuição de água em seis das sete cidades do Grande ABC, com exceção de São Caetano, divulgou nota dizendo que não há possibilidade de racionamento, mas ressalvou com um preocupante “neste momento”. Apesar disso, reforçou a “necessidade do uso consciente da água”.



A sociedade precisa sim fazer a sua parte. Mas Estado e municípios também têm de atuar para afastar, de vez, qualquer hipótese de racionamento. Uma das frentes é, como bem lembra a bióloga Marta Marcondes, da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), a preservação do meio ambiente. A especialista diz que manter e recuperar a mata ciliar dos rios que cortam a região são essenciais para garantir o ciclo de chuvas e a boa produção de água. Mas, infelizmente, o alerta é rapidamente esquecido sempre que o risco de as torneiras secarem se afasta.