Parque Central recebe programa Moeda Pet

Junior Carvalho



26/08/2021 | 00:01



O portão principal do Parque Central, em Santo André, receberá amanhã mais uma edição do Moeda Pet. O programa, que troca um quilo de garrafas PET por um quilo de ração para cães ou gatos, será realizado em sistema drive-thru, das 9h às 13h. O parque fica na Rua José Bonifácio, na Vila Assunção.

“O sistema drive-thru, ao permitir a realização da troca sem que o munícipe saia do carro, é mais adequado para este momento, já que impede a possibilidade de contato e aglomeração, além de garantir a oferta de ração para os pets. Um programa que propicia benefício para o meio ambiente da cidade, com a retirada destas garrafas de circulação”, disse o secretário de Meio Ambiente, Fabio Picarelli.

Cada quilo de garrafa plástica (que equivale a 20 garrafas de dois litros ou 26 de um litro) é trocado por um quilo de ração. Quem participa pode levar o alimento para casa ou fazer a doação no local, para que seja destinada à Uapa (União Andreense Protetora dos Animais), entidade que faz a distribuição entre os protetores independentes cadastrados.

Quem não conseguir juntar um quilo de garrafas pode doar qualquer quantidade do material que acumulou. Neste caso, toda a arrecadação de rações será revertida para as protetoras de animais. O material reciclável arrecadado com o Moeda Pet é remetido para as cooperativas localizadas no Aterro Municipal de Santo André e vendido. O valor é revertido para as famílias cooperadas.

O programa é uma ação do departamento de proteção e bem-estar animal da Secretaria de Meio Ambiente em parceria com a farmácia de manipulação veterinária Farma Bichos e o Dr.Vet Hospital Veterinário. A iniciativa também conta com o apoio do departamento de vigilância à saúde, do banco de rações do Fundo Social de Solidariedade e do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), que encaminha todo o material reciclável arrecadado para as cooperativas.