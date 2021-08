Diadema promove sábado encontro de cantadores repentistas do Nordeste

da Redação



26/08/2021 | 00:01



A Prefeitura de Diadema promove sábado a 13ª edição do Encontro de Cantadores Repentistas do Nordeste em Diadema. Com quase 100 mil munícipes que vieram de algum dos nove Estados nordestinos, a cidade sente no dia a dia a influência da região em sua cultura e essa foi o que motivou a criação do evento, realizado pela primeira vez em 2011.

Desta vez, no entanto, as apresentações das cinco duplas de cantadores repentistas convidadas serão totalmente on-line e transmitidas pelas redes sociais da Prefeitura e da Secretaria de Cultura, a partir das 17h.

O repente é um modo de cantoria baseada no improviso. Sua origem é portuguesa, mas foi aqui, primeiramente na Paraíba no século XIX, que o estilo ganhou força e se espalhou por todo o Nordeste. No encontro de sábado, os poetas cantarão acompanhados por violas e abordando os mais variados assuntos, sobretudo os que fazem parte da vida do brasileiro em tempos de pandemia.

Responsável por reerguer a cultura da cidade em meio à maior crise do setor na história do País, o secretário da pasta, Deivid Couto, espera que logo o público possa conferir in loco essas e outras atrações organizadas pela Prefeitura. “Temos realizado eventos desde o início do ano pensando em acolher o setor e oferecer um pouco de entretenimento para a população. Mas estamos otimistas que, com o avanço da imunização contra o coronavírus, logo todos os diademenses poderão sair às ruas para se divertir”, avalia.

Além das cinco duplas, haverá também participações especiais do Zé de Zilda, cantador de aboio (canto típico dos vaqueiros durante a lida com a boiada) e de Sebastião Marinho, que trará um pouco da cultura de cordel. As duas manifestações também serão mostradas na exposição Cantadores Populares – Retratos e Versos, do artista plástico Perazo Castilho, que há décadas vem fazendo à mão livre retratos de poetas nordestinos que ele admira.

Para Tio Santos, chefe de difusão da Secretaria de Cultura, “o encontro de cantadores repentistas traz essa linguagem popular e oral do Nordeste do Brasil e proporciona prazer em pertencer a essa cultura, fortalece essa identidade pessoal e social do indivíduo. Momento muito especial na cidade em festejar essa cultura”.<EM>