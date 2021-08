MC Livinho fala sobre primeiro mês de treinos no São Caetano

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



25/08/2021 | 22:23



O atacante Oliver, conhecido popularmente por MC Livinho, completou um mês de treinos no São Caetano. No fim de semana, inclusive, marcou seu primeiro gol, de pênalti, no jogo treino contra a equipe sub-20, deslocando o goleiro. Junto dos companheiros, segue em preparação para a Copa Paulista, que para o Azulão começa no dia 17 de setembro, contra a Portuguesa. Até lá, espera continuar evoluindo no dia a dia, em sua primeira experiência como jogador profissional. Mais do que isso: quer mostrar que está levando a sério o projeto.

“Avalio (este primeiro mês) de forma profissional e intensa, com muita dedicação. Estou me adaptando, muito feliz, cada dia me entregando mais dentro de campo, nos treinos, nas preparações, e muito confiante. A convivência (com os companheiros) está legal, a interação, estão me tratando muito bem e me ajudando bastante também, com conselhos. Só tenho a agradecer pela oportunidade. A maior dificuldade, por enquanto, é a adaptação. É uma dificuldade razoável, porque já gosto bastante de futebol, jogo, então estou aprendendo a base que não tive”, disse, ao Diário, MC Livinho, que falou sobre o sentimento de balançar as redes. “A sensação foi muito prazerosa, gratificante, por ajudar a equipe, realizar meu sonho e desenvolver cada dia mais.”

O artista e jogador afirmou que não está ansioso para a primeira oportunidade de entrar em campo para valer pelo São Caetano. “Estou calmo, tranquilo, confiante. E sempre atento para não ter lesões”, explicou ele, que já projeta balançar as redes oficialmente. “Tenho que prospectar coisas boas, lances bons e treinar para que isso possa acontecer.”

Em sua apresentação, o cantor havia dito que contava com ajuda dos integrantes da comissão técnica para encontrar sua melhor posição em campo. E, passado um mês, ele achou. “Consegui encontrar minha posição no ataque, jogo de ponta, e estou treinando para ficar cada dia melhor.”

Em breve, a agenda de shows deve voltar ao normal. Porém, Livinho garante que vai cumprir com o acordado com Manoel Sabino Neto, CEO de futebol, e Nairo Ferreira de Souza, presidente azulino. “Como combinamos com dono, presidente e demais que, voltando os shows, iríamos claramente conciliar para as agendas (não) baterem”, finalizou.