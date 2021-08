Legislativo em Rio Grande prorroga CPI da Saúde por 30 dias

Raphael Rocha

26/08/2021 | 00:49



A Câmara de Rio Grande da Serra prorrogou por mais 30 dias a validade da CPI da Saúde, instalada na casa para apurar denúncias relacionadas a supostas irregularidades na secretaria durante a pandemia de Covid-19.



Os trabalhos teriam de ser encerrados hoje, mas foram postergados a pedido do presidente da CPI, Claudinho Monteiro (PTC). O plenário aprovou o requerimento estendendo o assunto.



“Temos algumas respostas pendentes e queremos dar tempo ao vereador Benedito Araújo (PSB, relator) confeccionar tranquilamente seu relatório. Além disso, falta apuração sobre a aplicação de vacinas erradas em nossas crianças e acerca da atuação do suposto médico falso, que assinou irregularmente atestados de óbito em Rio Grande sem nenhuma punição da Prefeitura. Queremos saber se dessa lista há mortos pela Covid”, sustentou Claudinho Monteiro, oposição ao prefeito Claudinho da Geladeira (PSDB).



A apuração da CPI teve início com a denúncia de que servidora da Secretaria de Serviços Urbanos teria furado a fila da vacinação, se passando como funcionária da área da saúde no momento em que somente profissionais do setor estavam sendo imunizados. Houve também episódio no qual um morador de 22 anos foi inscrito no sistema de vacinação como já imunizado, embora não tivesse recebido sua dose.



CONTAS

Na sessão de ontem, os vereadores mantiveram a rejeição das contas de 2017 da Prefeitura de Rio Grande, primeiro ano do segundo mandato do ex-prefeito Gabriel Maranhão (Cidadania).



Faltou um voto para que o ex-chefe do Executivo revertesse, no Legislativo, a punição – foram oito vereadores favoráveis ao ex-prefeito e cinco contrários, justamente os cinco que integram a bancada de sustentação de Claudinho da Geladeira.