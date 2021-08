Militante cobra PT por falta de apuração sobre Joilson Santos

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



26/08/2021 | 00:39



Grupo que contesta a atuação do vereador Joilson Santos (PT), em São Bernardo, protocolou pedido de explicações da direção da legenda na cidade sobre a ausência de instalação de comissão de ética para apurar denúncias contra a conduta do petista.



Nesta semana, Paulo Araújo, militante do partido na cidade, registrou ofício junto ao presidente do diretório, Cleiton Coutinho, cobrando a abertura do procedimento investigatório contra Joilson, sob alegação de que o estatuto do PT prevê a formação do conselho de ética em até 30 dias depois do protocolo da reclamação sobre algum filiado.



Joilson entrou em rota de colisão com setores do petismo no município por votar em Estevão Camolesi (PSDB) para presidente da Câmara na eleição do dia 1º de janeiro. Também foi duramente criticado por ser favorável à extinção do Imasf (Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo), projeto capitaneado pelo prefeito Orlando Morando (PSDB), rival do PT. Elogios velados ao deputado federal Alex Manente (Cidadania), outro adversário da sigla, e a falta de pagamento de contribuições partidárias também entraram na lista de denúncias.



“Sabemos que o Joilson cometeu infrações graves com relação ao nosso estatuto. Não é perseguição política de nossa parte. Mas ele é uma pessoa que não tem compromisso com o PT. Virou um mandato exclusivo dele, não da militância, que o ajudou a chegar na cadeira que ele está. Ele está mais para o lado do prefeito e do PSDB do que para o PT. Qual custo político para a gente tê-lo como filiado?”, disparou Araújo.



Joilson argumentou não ter conhecimento do novo ofício e disse seguir firme e trabalhando pela cidade.



Coutinho também alegou não ter sido notificado. “Quando chegar vamos deliberar sobre o que diz a reclamação do companheiro Paulo Araújo. Por enquanto, não tenho como comentar.”