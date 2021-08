Brasil soma 59,81% da população vacinada com ao menos uma dose contra a covid

25/08/2021 | 20:55



O número de vacinados com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou nesta quarta-feira, 25, a 126.643.511, o que corresponde a 59,81% da população. Enquanto isso, aqueles que receberam duas doses ou dose única de vacinas anticovid agora são 57.687.624, o equivalente a 27,24% do total.

Nesta quarta, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou o País terá a aplicação de uma terceira dose a partir de 15 de setembro em idosos com mais de 70 anos e imunossuprimidos (pessoas cujo sistema imunológico está comprometido por alguma condição de saúde).

Em São Paulo, a aplicação da terceira dose da vacina será iniciada no dia 6 de setembro para idosos acima de 60 anos que já tenham completado seis meses da segunda dose.

Nas últimas 24 horas, o País aplicou 2.170.857 doses de vacinas contra a covid-19. Ao todo, foram administradas 1.303.777 primeiras doses, 857.515 segundas doses e 9.565 doses únicas. Os dados são reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.

Proporcionalmente, São Paulo segue sendo o Estado que mais vacinou com primeira dose, com 72,03% dos habitantes parcialmente imunizados. Já o Mato Grosso do Sul tem a maior porcentagem da população completamente imunizada: 42,06%.