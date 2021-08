Bayern não tem dó de time da quinta divisão e faz 12 a 0 pela Copa da Alemanha

25/08/2021 | 17:54



O Bayern de Munique não teve dó do Bremer, da quinta divisão, e aplicou uma incrível goleada por 12 a 0, nesta quarta-feira, em Bremen, pela primeira fase da Copa da Alemanha. Destaque para o atacante Choupo Moting, autor de quatro gols.

Talvez traumatizado pela eliminação precoce na temporada passada para o fraco Holstein Kiel, ao perder nos pênaltis, o time da Bavária, repleto de reservas, imprimiu um ritmo forte durante os 90 minutos. Na primeira etapa, a vantagem já foi de 5 a 0, enquanto no segundo tempo o trabalho foi facilitado pela expulsão de Nobile,, aos 36 minutos.

O Bremer iniciou entusiasmado a partida e deixou muitos espaços para as jogadas de ataque do Bayern. Com isso, teve gols de várias formas, inclusive contra de Warm, o terceiro do Bayern, aos 27 minutos do primeiro tempo.

A facilidade do time que soma nove campeonatos consecutivos ficou representada na marcação do quinto gol, anotado por Choupo Moting, após dois passes errados do Bayern na área adversária e duas falhas da zaga do Bremer.

O ritmo forte do Bayern foi imprimido até o fim, quando os três últimos gols foram marcados após os 30 minutos. Musiala (2), Sarr, Tolisso, Cuisance, Sane e Tillman completaram a goleada.